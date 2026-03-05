MHP Tarsus İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
MHP Tarsus İlçe Başkanlığı, teşkilat mensupları ve muhtarlara yönelik bir iftar programı düzenledi. İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, katılımcılara teşekkür etti.
MHP Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensupları ve muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi.
İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, bir düğün salonunda düzenlenen iftara katılanlara teşekkür etti.
İftara AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz