MHP Solhan İlçe Başkanlığına Hayati Hocaoğlu yeniden seçildi.

MHP Solhan İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Metin Keskin üstlendi, divan başkan yardımcılığı görevini MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan yürüttü.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hayati Hocaoğlu, yeniden İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeniden seçilen Hocaoğlu ve yönetimine başarı dileyen Varan, "Birlik ve beraberlik içerisinde, teşkilatımızı daha güçlü yarınlara taşımak adına çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Kongremizin teşkilatımıza, Solhan'ımıza ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA