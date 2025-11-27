Haberler

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Bahçeli'yi Ziyaret Etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Bahçeli'yi Ziyaret Etti
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' programı kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği bildirildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Mucur, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mucur, ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ve eğitim faaliyetlerine ilişkin de sunum yaptı.

Ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Mucur, yürütülen faaliyetleri Bahçeli'ye aktardıklarını belirterek, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" ziyaretler kapsamında yapılan çalışmaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aktardıklarını söyledi.

Mucur, Bahçeli'nin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek çalışmalarımızı sunduk. Ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Genel Başkanımız tüm Samsunlu hemşerilerimize selamlarını ilettiler. Allah Sayın Genel Başkanımızı başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
