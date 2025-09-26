MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'dan Geçmiş Olsun Mesajı

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, geçirdiği kalp kriziyle ilgili geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Mucur, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık süreci vesilesiyle gösterdikleri ilgi, alaka, vefa ve dualar için herkese şükranlarını sundu.

Yeniden sağlığına kavuştuğunu aktaran Mucur, "Kalp krizi gibi zorlu bir imtihanın ardından telefonla arayan, mesaj gönderen, geçmiş olsun ziyaretinde bulunan, dualarıyla yanımda olduğunu hissettiren tüm gönüldaşlarıma, dostlarıma ve hemşehrilerime en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten kıymetli kurum ve kuruluş temsilcilerimize de hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

MHP'nin büyük bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Mucur, milliyetçi-ülkücü hareketin omuz omuza verdiği birlikteliğin en büyük güçleri olduğunu kaydetti.