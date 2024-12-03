MHP Pursaklar İlçe Başkanı Hakkında Müebbet Hapis Cezası İstemi

(ANKARA) - Ankara'da MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ı öldüren MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 29 Nisan 2023 tarihinde MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. İddianamede, tutuklu sanık Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Devam eden yargılamanın bugünkü duruşmasında Özcan ailesi ve avukatı, tutuklu sanık Ersin ve avukatı hazır bulundu.

"Sanık, maktule yaşama şansı bırakmayacak şekilde ateş etmiştir"

İlk olarak söz olan Özcan ailesinin avukatı, "Artık dosyamız mütalaa verilecek duruma geldi ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyoruz. Sanık Ersin'in üç ayrı yerde saldırısı mevcuttur. Maktul kaçarken dahi onu evde kovalamaktadır çünkü bazı kurşunlar sırt bölgesinde. 7 kurşunun 5'i ölümcül yerlerden. Sanık, maktule yaşama şansı bırakmayacak şekilde ateş etmiştir" dedi.

"Haksız tahrik indirimi uygulanmalı"

Müşteki tarafının avukatı savunmasını tamamladıktan sonra Savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve Ersin hakkında "tasarlayarak öldürme kastının unsurlarının oluşmadığını" ifade ederek "kasten adam öldürme"den müebbet hapis cezası istedi. Sanık Ersin'in avukatı ise "Olay kıskançlıkla başlayan bir süreç ancak maktulün bu kıskançlığı körükleyen tutumu da söz konusu. Müvekkilimin annesine maktulün küfürleri var. Bu yüzden haksız tahrik indirimi uygulanmalı. Müvekkilimin tahliyesinin istiyorum" dedi.

"Tasarlayarak" değil "kasten öldürme"den ceza istendi

Sanık Ersin de "Kız arkadaşım Fatma'nın Ferhat'ın ofisinde çalışmasından rahatsızlık duyuyordum. Olay günü de ben sadece kız arkadaşımın işten ayrılmasını istedim ve onu aradım. Ferhat'ı hiç aramadım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme Başkanı taraf avukatlarına esas hakkındaki savunmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verdi ve tutuklu sanık Ersin'in de tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Aralık saat 10.50'de görülecek.