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MHP Polatlı İlçe Başkanlığına Mehmet Aşçı yeniden seçildi

MHP Polatlı İlçe Başkanlığına Mehmet Aşçı yeniden seçildi
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MHP Polatlı İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Aşçı, delegelerin tam oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Polatlı İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Mehmet Aşçı, delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP MYK Üyesi ve eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın divan başkanlığını yaptığı kongreye, MYK üyeleri, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunurken, teşkilatın faaliyet raporu da delegelerin oy birliğiyle ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde yeniden ilçe başkanlığına seçilen Mehmet Aşçı, teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ülkücü hareketin hedeflerine değinen Aşçı, teşkilatı daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Yakın tarihimizin dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin yaşandığı Polatlı'da teşkilatımızı daha güçlü hale getirecek, ecdadımızdan aldığımız kutsal emaneti gelecek nesillere güçlü bir Türkiye olarak bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Tuna
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