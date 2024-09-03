MHP Milletvekili Mehmet Taytak, yaralanan çocuğu ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan çocuğu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastanede 7 yaşındaki Eymen Kondu ve ailesini ziyaret eden Taytak, Eymen'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşadıkları zor süreci birlikte atlatmaları için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Ziyarette hastane yetkilileri ve doktorlarla da görüşen Taytak, küçük Eymen'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Düğün gibi mutlu günlerin bu tür tehlikeli davranışlarla gölgelenmemesi gerektiğini vurgulamış ve vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya davet eden Taytak, "Geçtiğimiz haftalarda katıldığım bir düğünde nikah şahitliği yaptım. Burada düğünlerde silah atılmaması konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, atılmaya devam edilirse düğünden gideceğimi ve vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını rica etmiştim." ifadesini kullandı.