Üye Girişi
Haberler

MHP Milletvekili Mehmet Taytak, yaralanan çocuğu ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Sülümenli beldesinde sünnet düğününde yaralanan çocuğu ziyaret etti ve ailesine destek sözü verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan çocuğu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastanede 7 yaşındaki Eymen Kondu ve ailesini ziyaret eden Taytak, Eymen'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşadıkları zor süreci birlikte atlatmaları için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Ziyarette hastane yetkilileri ve doktorlarla da görüşen Taytak, küçük Eymen'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Düğün gibi mutlu günlerin bu tür tehlikeli davranışlarla gölgelenmemesi gerektiğini vurgulamış ve vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya davet eden Taytak, "Geçtiğimiz haftalarda katıldığım bir düğünde nikah şahitliği yaptım. Burada düğünlerde silah atılmaması konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, atılmaya devam edilirse düğünden gideceğimi ve vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını rica etmiştim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Taytak Milletvekili Sülümenli Politika Sünnet Güncel MHP

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
title