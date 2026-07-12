MHP Merzifon'da Cüneyt Yamak dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merzifon 15. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki kongrede mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Saka aday olmazken, Cüneyt Yamak tek liste ile girdiği seçimde İlçe Başkanı seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Faaliyet ve mali raporların okunarak ibra edilmesinin ardından siyasi konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından geçilen ve 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, Cüneyt Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yamak, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Merzifon'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız." dedi.

Kongreye, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.