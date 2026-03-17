MHP'li Yurdakul'dan '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

MHP'li Ahmet Selim Yurdakul mesajında, şanlı Türk tarihinin en müstesna ve destansı sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü gururla idrak ettiklerini belirterek, "Çanakkale; imanın çelik zırhlı düşmanları dize getirdiği, Türk milletinin bağımsızlık iradesini kanıyla tarihe kazıdığı ve 'Çanakkale Geçilmez' mührünü cihana vurduğu bir zafer nişanesidir. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin veciz ifadeleriyle; 'Çanakkale, milli birlik ve kardeşliğin, cesaret ve mücadelenin, haysiyet ve hamiyetin şehadetle perçinlenmiş tarih anıtıdır.' Bu zafer, yalnızca bir yarımadanın savunulması değil, aynı zamanda Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en güçlü göstergesi olmuştur. Bugün bizlere düşen en mukaddes görev, ecdadımızın kanıyla yoğrulmuş bu kutlu vatanı, onların emanetine yakışır şekilde korumak ve 'Lider Ülke Türkiye' hedefimize ulaştırmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak temel gayemiz, Türk milletinin hayat ve varlık haklarını her coğrafyada ve her türlü tehdide karşı savunmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde ilerlemekte olduğumuz stratejik amaçlarımızda vurguladığımız üzere; 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na yönelik çağımızın en önemli tahkimat politikasıdır. Çanakkale'de sergilenen o muazzam diriliş ruhu, bugün de 'Terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edecek iradenin kaynağıdır. Bizim için bu hedef, muzaffer ve muteber irademizin kesin bir teminidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Nisan 1915'te Conkbayırı'nda verdiği, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' tarihi emri, bugün milli savunma sanayimizdeki altın çağımızla ve sarsılmaz milli şuurumuzla yaşamaya devam etmektedir. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir, egemenlik haklarımıza ve bağımsızlık onurumuza musallat olan her türlü düşmanca emel, Çanakkale'deki gibi hüsrana uğramaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı