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MHP'li Yıldız'dan Yargı Reformu Üzerine Açıklama

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, katalog suçlarda tutuklama koşulları ve yeni yargı reformları hakkında bilgi verdi. Yıldız, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin tutuklama nedeni olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığının tutuklama nedeni olduğunu, yargı reformlarıyla da tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini anımsattı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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