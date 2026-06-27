MHP'li Yıldız'dan, İyi Parti Mitingine Tepki: Milletin Terörsüz Türkiye İradesini Meydanlardan Yükselen Boş Sloganlarla Durduramazsınız

(ANKARA)- MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, İyi Parti'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Bayrak Mitingi"ne tepki göstererek, "Bu milletin 'Terörsüz Türkiye' iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız" dedi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuştuğu Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki "Bayrak Mitingi"ne tepki gösterdi.

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tandoğan'da toplanıp Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkacağınıza, Kandil'in yolu açık; buyurun gidin, Kandil'de bulunanlara silahı bıraktırabiliyorsanız bıraktırın, terörü bitirebiliyorsanız bitirin. Hatta bir mitingi de Kandil'de yapabilirsiniz. Ama şunu bilin ki bu milletin Terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız."

Kaynak: ANKA