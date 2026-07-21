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MHP Elazığ Milletvekili Işıkver'in babası son yolculuğuna uğurlandı

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MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in vefat eden babası Salih Işıkver'in cenazesi, İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan namazın ardından Harput aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye valiler, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in vefat eden babası Salih Işıkver'in cenazesi toprağa verildi.

Vefat eden Işıkver için İmam-ı Azam Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Işıkver'in cenazesi Harput aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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