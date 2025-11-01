MHP'li Levent Uysal, Gülnar İlçesinde Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde kaymakamlık ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak yerel yöneticilerle bir araya geldi. Uysal, vatandaşların taleplerini dinledi.
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve beraberindeki heyet Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Uysal, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.
Daha sonra esnaf ziyaretinde de bulunan Uysal, MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.
Uysal, Kayrak Mahallesi'nde düzenlenen programda da bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.
Ziyaretlerinde Uysal'a MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit eşlik etti.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel