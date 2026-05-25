Haberler

MHP'li Yıldız: Seçim Kanunu açık, Medeni Kanun uygulanamaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Feti Yıldız, siyasi parti seçimlerinde 2820 sayılı Kanun varken Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'nun uygulanamayacağını, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkisinin genel kurul seçim maddesiyle sınırlı olduğunu söyledi.

(ANKARA) - MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Yıldız, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanının ise sadece genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerle sınırlı olduğunu ifade etti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanacak mevzuata ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Arjantinli futbolcu şampiyonluk kupasını parçaladı

Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay! Bir anda tuzla buz oldu
MHP'den dikkat çeken mutlak butlan itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar