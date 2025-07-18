MHP İzmir İl Başkanlığı'ndan Aşure İkramı
MHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. İl Başkanı Veysel Şahin, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.
MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, cuma namazı sonrası Hocazade Camisi önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.
Muharrem ayı dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, "Muharrem ayı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ayıdır. Biz de bu geleneğimizi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel