MHP İzmir İl Başkanlığı'ndan Aşure İkramı

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, cuma namazı sonrası Hocazade Camisi önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, "Muharrem ayı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ayıdır. Biz de bu geleneğimizi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.