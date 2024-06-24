MHP İscehisar İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyeleri Belediye Başkanını Ziyaret Etti

MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın, İl Genel Meclis Üyeleri Metehan Balaban, Satılmış Özdemir ve teşkilat üyeleri Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

Azgın, ziyarette, ilçe için gerek Meclis Üyeleri, gerekse İl Genel Meclis üyeleriyle İscehisar'a yapılacak hizmet ve kazanımlarda Kılıçarslan'ın yanında olacaklarını söyledi.

Kılınçarslan, ziyaretleri dolayısıyla Azgın ve beraberindekilere teşekkür etti.