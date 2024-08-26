Üye Girişi
Haberler

MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Derepazarı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Şaban Kap, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

RİZE'de Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan Bayram K.'nın (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana geldi. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, iddiaya göre aracıyla seyir halindeyken yavaşladığı esnada yaklaşan saldırgan Bayram K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İlçe Başkanı Kap hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Bayram K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Derepazarı Rize MHP Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? 9. ev neyi temsil eder? Astrolojide 9. ev konuları! Astrolojide 9. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler? 7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler? İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! Skin-walker efsanesi gerçek mi? Gaziantep'te yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Gaziantep'te yağmur var mı? Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı? Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında futbolu bıraktı, son hali nasıl? Maçlar neden ertelendi, bu hafta neden maçlar oynanmadı? Bu gece yağmur var mı, yağmur ne zaman 26-27 Ağustos 2024? EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç? İstanbul yağmur saat kaçta 26 Ağustos Pazartesi? PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
title