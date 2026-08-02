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MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı

MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hekimhan Kongresi'nde mevcut başkan Efendi Akyüz, yeniden başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hekimhan Kongresi'nde mevcut başkan Efendi Akyüz, yeniden başkan seçildi.

Hekimhan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Tek listeyle gidilen seçimde delegelerin desteğini alan Efendi Akyüz, yeniden başkan seçildi.

MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Efendi Akyüz de Hekimhan için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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