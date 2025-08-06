MHP Havza İlçe Başkanlığı Aylık İstişare Toplantısını Gerçekleştirdi

MHP Havza İlçe Başkanlığı aylık istişare toplantısı MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP İlçe binasında düzenlenen toplantıda ilçe teşkilatının yerel ve genel düzeydeki çalışmaları değerlendirildi, karşılaşılan sorunlar masaya yatırılarak güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında Tokat'ta düzenlenecek buluşma programı için Samsun MHP teşkilatlarının buluşma noktası olarak Havza'nın belirlendiği ve bunun için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, halkın kendilerine ülkenin geleceği adına önemli vazifeler yüklediğini vurguladı.

Yüksel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himaye ve direktifleri ile 9 bölgede düzenlenecek olan 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında 23 Ağustos'ta büyük bir toplantı düzenleneceğini ifade ederek, "MHP İl Başkanlığımızın planlaması ile tüm Samsun teşkilatlarımız Havza'da toplanacak ve buradan Tokat'a hareket edeceğiz. Bunun için gerekli tüm çalışma ve hazırlıklarımızı hassasiyet içerisinde yapılacak. Yapmış olduğumuz saha çalışmalarımız bizlere halkımızın desteğini göstermekte. MHP ülkemizin teminatıdır ve her birimiz bu davanın birer parçası olarak bu bilinç ile çalışmak durumundayız." ifadelerini kullandı.