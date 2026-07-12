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MHP Güçlükonak İlçe Başkanlığına yeniden Nedim Aktuğ seçildi

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MHP Güçlükonak İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Nedim Aktuğ, tek listeyle yeniden seçildi.

MHP Güçlükonak İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Nedim Aktuğ seçildi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Aktuğ yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, MHP İl Başkanı Koçero Saluci, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Berivan Aktuğ
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