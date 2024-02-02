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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyolog Orhan Türkdoğan ve yazar Alev Alatlı'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Türk kültür ve düşünce hayatının önemli isimleri olan Türkdoğan ve Alatlı'ya Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sosyolog Orhan Tükdoğan ve yazar Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı.

Türk sosyolojisinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan dün gece, yazar Alev Alatlı ise bugün İstanbul'da tedavi gördükleri hastanelerde vefat etti. Orhan Türkdoğan'ın cenazesi bugün Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Alatlı'nın cenazesi de yarın Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki isim için taziye dileklerini iletti. Bahçeli, "Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hoca'mızla Sayın Alev Alatlı Hanımefendi'nin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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