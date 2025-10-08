MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sanatçı Yavuz Bingöl'ü Makamında Ağırladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında kabul etti. Bahçeli, Yavuz Bingöl'e hediye olarak bağlama verilirken, Bingöl'ün de 'Çeke Çeke' deyişini seslendirdiği belirtildi. Ayrıca, Bahçeli'nin hibe ettiği arazideki Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin açılışı 11 Ekim 2025'te yapılacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.
Açıklamada, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi.
Bingöl'ün ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.
