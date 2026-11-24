(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Öğretmenlik, bir ömrü binlerce hayatta yaşatmaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını hatırlatan Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlik, bir ömrü binlerce hayatta yaşatmaktır. 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanı münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mesleğini sürdüren ve emeklilik günlerini yaşayan öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA