Bahçeli'den İstiklal Marşı'na Anma Mesajı

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmetle andı.

MHP'nin sosyal medya hesabından, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Genel Başkan Bahçeli'nin mesajına yer verildi.

"12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı videolu paylaşımda Bahçeli, şunları kaydetti:"

"İstiklal Marşı'mız Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır. Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, bir ahlak ve adanmışlık nişanesi olan muhterem vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin şükran hislerimle birlikte Cenabıallah'tan gani gani rahmetler diliyorum."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
