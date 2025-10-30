Haberler

Bahçeli'den Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. Yılı Hediyesi

Bahçeli'den Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. Yılı Hediyesi
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Tablo, Erdoğan'ın resmi ve imzasını, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunu içeriyor ve üzerinde 'Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun' mesajı bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
