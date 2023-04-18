MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Beykoz'da partililer ve vatandaşlarla iftar yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul milletvekili adayı Nevzat Ünlütürk ile Kavacık Meydanı'ndaki iftar çadırına gelen Yönter, partililer ve Beykozlu vatandaşlarla oruç açtı.

İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Yönter, Sağlık Bakanlığından Kavacık Mahallesi'nde sağlık ocağı yapılması sözünü aldığını söyledi.

Bugüne kadar verdikleri her sözün arkasında durduklarını ifade eden Yönter, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ramazan bayramımız şimdiden mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 14 Mayıs'ta Cumhuriyet'e sahip çıkalım, Türkiye'ye sahip çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım, bayrağımıza, vatanımıza ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım." diye konuştu.