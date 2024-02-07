MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Nallıhan'da Esnafı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nallıhan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Partisinin Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe tarafından karşılanan Yıldırım, İlçe Başkanlığı'nda partililerle sohbet etti.

Nallıhan Belediye Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, Cumhur İttifakı Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş ve partililer ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Adını Başbuğumuzdan alan Nallıhan Alparslan Türkeş Meydanı'nda Cumhur İttifakı Nallıhan Belediye Başkan adayımız Sayın İsmail Öntaş ve ilçe teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızla buluştuk, hasret giderdik, hasbihal eyledik. Her sözleri başımızın tacı, her sözleri hedefimizdir." dedi.