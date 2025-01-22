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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Karaman'da Toplantı Düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Karaman'da Toplantı Düzenledi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karaman'da Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. İlk olarak il başkanlığına, ardından belediyeye ziyarette bulunan Durmaz, yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karaman'da "MHP Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Durmaz, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Karaman Belediyesine geçen Durmaz, burada Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Durmaz son olarak, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Karaman, Konya ve Mersin illerini kapsayan "MHP Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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