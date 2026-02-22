MHP'li Özdemir: "Türkiye İç Cephesini Tahkim Ederek, Dışarıda Geniş Bir Alanda Varlık Gösterme İmkanına Kavuşuyor"

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye iç cephesini tahkim ederek, milli birlik ve beraberliğini pekiştirdikçe dışarıya daha sağlam basarak, geniş bir alanda varlık gösterme imkanına kavuşuyor" dedi.

İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye iç cephesini tahkim ederek, milli birlik ve beraberliğini pekiştirdikçe dışarıya daha sağlam basarak, geniş bir alanda varlık gösterme imkanına kavuşuyor. Gelinen aşamada Afrika'nın en uç noktasındaki Somali'de F-16 savaş uçaklarımız devriye gezerken, Avrupa'nın en uç noktası olan Baltık Denizi'nde ise TCG Anadolu gemimiz şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor."

Bu iki coğrafi nokta arasında kalan geniş sahada ise Türkiye'siz denklem kurulamayacağı belirginleşirken, Türk Milletinin kudret ve kuvvetinin küresel güç kazandığı görülüyor.

Doğu ve batı arasındaki tüm plan ve hesaplar, Türkiye Yüzyılının ne derecede gerçekçi ve yeri doldurulamaz bir kabul olduğunu her tarafa gösteriyor. Terörsüz Türkiye günden güne zemin kazandıkça, Türkiye de küresel bir süper güç ülke olma yolunda emin adımlarla hedeflerine ilerliyor."

