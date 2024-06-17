MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Mhp'yi ziyaret eden AK Parti heyetinin başındaki Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, sunulan ikramlara dokunmayınca MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan dikkat çeken bir uyarı aldı.

"ÇAYLARI SOĞUTUYORUZ" DİYEREK SÖZE GİRDİ

Karakaya "Biz böyle konuşmaktan çayları soğutuyoruz, pastaları misafirler almıyorlar. Bizim Türk töresinde, kültüründe misafir eğer ikram edileni yemiyorsa giderken kendisine bir çıkın yapılır verilir. Dolayısıyla yemezseniz şey yapacağız" diye konuştu.

ÇİKOLATANIN TADINA BAKMAK ZORUNDA KALDI

Karakaya'nın "Yemezseniz çıkın yapacağız" sözlerine üzerine AK Partili Zeynep Yıldız da sehpadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı.