MHP Edirne İl Başkanı Biçer, İpsala Teşkilatını Ziyaret Etti

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, yönetim kurulu üyeleriyle partisinin İpsala İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

MHP Edirne 15. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen ve mazbatasını alarak görevine başlayan Biçer, ziyarette teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Teşkilat çalışmaları ile gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği ziyarette birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Biçer, ziyarette yaptığı konuşmada, il ve ilçe teşkilatları arasındaki dayanışmayı güçlendirerek Edirne genelindeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini ifade eden Biçer, "Omuz omuza çıktığımız bu kutlu yolda Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun." dedi.

Kaynak: AA