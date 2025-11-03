Haberler

MHP'den Kırsal Ziyaretler: 'Hayırlı Günler Komşum' Projesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, 'Hayırlı günler komşum' temalı ziyaretler kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde köy ziyaretlerine devam ediyor. MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, köy sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve halkla doğrudan temas kurmanın önemine vurgu yaptı.

MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Karahasan, Mağalcık, Tatargazi ve Akören köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleriyle sohbet eden, taleplerini Yıldırım, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların gösterdiği samimi yaklaşımın bu çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Herkes huzur, birlik ve beraberlik istiyor. Uzun süredir ilk kez bir MHP teşkilatının bu şekilde kapı kapı köylere geldiğini söyleyen vatandaşlarımız oldu. Bu bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman halkın içinde, milletimizin yanında olduk. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmak, dertlerini dinlemek ve çözüm üretmektir."

Yıldırım'a ziyaretlerinde İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Kaltar ve partili yöneticiler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
