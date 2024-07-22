MHP Çukurova İlçe Başkanlığı Muharrem Ayı Aşure Etkinliği Düzenledi
MHP Çukurova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure etkinliğinde manevi değerlere vurgu yaptı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve katılımcılara aşure ikram edildi.
Mhp Çukurova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.
Mhp Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Çukurova İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda, manevi değerlere sahip çıkmanın ve yaşatmanın önemine değindi.
Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi.
Programa, MHP Çukurova İlçe Başkanı Umut Kapucugil, bazı ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.