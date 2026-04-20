MHP Bolu İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığına Seyit Mehmet Başaran Atandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğü doğrultusunda Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve Seyit Mehmet Başaran'ın yeni il başkanı olarak atandığını açıkladı.
Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Bolu İl Teşkilatı'na ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, tüzüğün 34. maddesi uyarınca MHP Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirdi.
Açıklamada, yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığı belirtildi.