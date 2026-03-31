Beypazarı'nda MHP İlçe Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, MHP İlçe Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Her toplantılarını yarın seçim olacakmış gibi değerlendirerek yaptıklarını belirten Orhan, "MHP İlçe Başkanlığı olarak her alanda çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Akabinde yaptığımız toplantılarda buralardan bizlere yansıyanları değerlendiriyoruz. Özellikle ev ziyaretlerinde vatandaş bizlerden ne istediğini, partimizden ne beklediğini rahatlıkla aktarıyor. Gençlik ve kadın kolları başkanımızla, teşkilat başkanımızla, yönetimle çok ciddi değerlendirmelerde bulunuyoruz." diye konuştu.