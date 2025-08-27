MHP Beypazarı İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, MHP İlçe Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçe başkanlığı olarak, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Orhan, her geçen gün de partiye yeni üyeler kazandırdıklarını belirtti.