MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerini sürdürüyor

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerini sürdürüyor
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda başlattıkları program kapsamında ilçede kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ziyaretlerin ardından değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirtti.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" konulu ziyaretlerde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, AA muhabirine, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlattıkları, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında çalmadık kapı, girmedik ev ve komşu bırakmamakta kararlı olduklarını söyledi.

İlçe genelinde yaptıkları ziyaretlerin ardından yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan Orhan, "Yaptığımız gezi ve ziyaretlerin analizini ve değerlendirmesini yapıyoruz. Vatandaşın ne istediğine, ne söylediğine, ne talepte bulunduğuna bakıyoruz. Akabinde de toplantılarımızı ve ziyaretlerimizi rapor haline getirerek il başkanlığımıza sunuyoruz." dedi.

