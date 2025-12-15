Beypazarı'ndan kısa kısa

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Orhan, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'nı (TÜRKAV) ziyaret etti.

Şube Başkanı Resul Aytekin ile görüşen Orhan, "MHP İlçe başkanlığı ve Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanındayız, hatta yanı başındayız. Ziyaretlerimizde sivil toplum kuruluşu temsilcilerini dinliyoruz ve görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal ilçeyi ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal bir araya geldi.

Kasap ve Köksal, Akın'ın Beytepe Mahallesinde yaşadığı sokağı ziyaret etti.

Akın'ın 1940'lı yıllarda ilçede yaşadığını belirten Kasap, "Sayın Sönmez Köksal ilçemizi ziyaret etti. Köksal'a, Filiz Akın'ın o yıllarda yaşadıkları evi ve bahçesini gezdirdik. Gaz Lambası Müzesi'ne ziyarette bulunduk." dedi.