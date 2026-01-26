MHP Beypazarı İlçe Başkanı Orhan ziyaretlerini sürdürdü

MHP Beypazarı İlçe başkanı Erdoğan Orhan, Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel'e ziyarette bulundu.

Orhan, ziyarette yaptığı konuşmada, parti olarak ilçenin her alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ziyaretler sırasında çeşitli konulara yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Orhan, "Partimizin kapısı herkese açık. Cumhur İttifakı ve MHP İlçe Başkanlığı olarak çalışmalarımız çok yönlü sürüyor. Bir yandan da partimize üye kazandırma çabamız devam ediyor." diye konuştu.