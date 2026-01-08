Haberler

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Orhan'dan İlçe Sağlık Müdürü Fikret'e ziyaret

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret'i ziyaret ederek, 'Hayırlı günler komşum' temalı ziyaretler kapsamında bir araya geldiler.

Bazı yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği Orhan, Fikret ile makamında bir araya geldi.

Orhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretlere devam ettiklerini söyledi.

Fikret de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
