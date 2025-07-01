MHP Anamur İlçe Başkanı'ndan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

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MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'i ziyaret etti.

İlçe Başkanı Mehmet Yayla, Özer'e yeni görevinde başarılar diledi.

İlçe Emniyet Müdürü Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yayla'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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