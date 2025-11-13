Haberler

MHP, Akören Belediye Başkanı Hakkındaki İddiaları Yalanladı

Güncelleme:
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, trafik kazasına karışan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'a yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Basın toplantısında, bu haberlerin CHP'li belediyeleri aklama operasyonu olarak değerlendirileceğini belirtti.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, trafik kazasına karışan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın "görevi kötüye kullandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Karaarslan, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ilkeli ve dürüst siyasetin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Bazı basın ve yayın organlarında Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan hakkında çıkan haberlerin "yalan" ve "iftiradan" ibaret olduğunu ifade eden Karaarslan, "Bu haber, aylardır kamuoyu tarafından tartışılan ve yargı süreci başlatılmış olan CHP'li belediyeleri algı yoluyla aklama operasyonu olarak, malum basın yayın organlarınca servis edilmiştir." dedi.

Karaarslan, 2021'de Konya-Akören kara yolunda, Belediye Başkanı Arslan'ın da yaralandığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını anımsattı.

Bu kaza nedeniyle Arslan'ın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak "taksirle kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını aktaran Karaarslan, şunları kaydetti:

"Söz konusu karar, istinaf mahkemesinin incelemesinden geçerek 2023'te kesinleşmiştir. Gelinen aşamada Belediye Başkanı İsmail Arslan, cezanın infazı için yakalama işlemine tabi olmaksızın 2 gün önce Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmuş ve cezasının infazına başlanmıştır. Belediye başkanımız, infaz kanunundaki düzenlemelere göre şartla tahliye ve denetimli serbestlik hükümleri uyarınca 9 Şubat 2026'da cezaevinden tahliye olacak ve görevinin başına geçecektir. Kazada yaralanan ve vefat eden vatandaşlarımızın ailesi tarafından, tazminat hukuku kapsamında, araç sürücüsü sıfatıyla İsmail Arslan, kazaya karışan aracın ruhsat sahibi sıfatıyla Akören Belediye Başkanlığı ve zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesini düzenleyen şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Söz konusu davalar, Yargıtay ve istinaf mahkemelerinde incelenmektedir. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş bir tazminat davası mevcut olmayıp, davacılara ödenmiş bir tazminat da bulunmamaktadır. Gerçek dışı, yalan beyanatlarda bulunan ve bu minvalde basın yayın hakkını siyasi emelleri için hukuka aykırı olarak kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
