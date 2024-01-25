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MHP Adayı Gürsel Bayram, AK Parti Adayı Şaban Bolat'ı Ziyaret Etti

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde MHP'den belediye başkan adayı olan Gürsel Bayram, AK Parti'nin belediye başkan adayı Şaban Bolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Mhp'den belediye başkan adayı olan Gürsel Bayram, Ak Parti'nin belediye başkan adayı Şaban Bolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başçiftlik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimi öncesinde MHP Başçiftlik Belediye Başkan adayı Gürsel Bayram, AK Parti Başçiftlik Belediye Başkan adayı Şaban Bolat'ı evinde ziyaret etti.

Bolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "MHP Başçiftlik Belediye Başkan adayı Gürsel Bayram ve eşi ile bizi evimizde ziyaret etti. Gürsel Bayram şimdilik siyasi rakibim, lakin günlük hayatta kardeşimdir. Gürsel Bayram ve muhterem eşleri ziyaretimize gelip başarı dileklerinde bulunmaları beni mutlu etti. Bu nazik davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Başçiftlik AK Parti MHP Politika Güncel Haberler

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