MHP Adana İl Başkanlığına ziyaret

Taş Medreseli Ülkücüler, MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davasına ve partisine sahip çıkmak adına teşkilatı şereflendiren Taş Medreseli Ülkücülerin misafir değil, mekanın sahibi olduğunu aktaran Kanlı, "Zaman ve mekanlar bazen farklı olsa da gönüllerimiz daima bir oldu, kalplerimiz hep aynı tonda attı. Başta ülkemiz olmak üzere Türk-İslam dünyasına yönelik yıkıcı, bölücü kuşatmalara karşı daima bir ve beraber olmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Ziyarette, şehitler için dua edildi.