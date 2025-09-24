MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Sarıçam'da Vatandaşlarla Buluştu

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Sarıçam ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kanlı, Buruk, Kılıçlı ve Kürkçüler mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

MHP Sarıçam İlçe Başkanı Eyüp Akbulut'un eşlik ettiği Kanlı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kanlı, yerel sorunların çözümü için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Müzesi'nde muhtarlara yönelik düzenlenen programa katılan Kanlı, daha sonra Çatalçam Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.