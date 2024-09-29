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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da Kahvaltı Programı Düzenledi

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde yapılan kahvaltı programında Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarının mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek teşekkür etti.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kanlı, Varda Köprüsü'nün yanındaki sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programında, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarının (KAÇEP) mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Kanlı, çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel

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