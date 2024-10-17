MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Kadın Mahalle Temsilcileriyle Buluştu
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Sarıçam ilçesindeki bir düğün salonunda kadın mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek, kadınların toplum içindeki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve temsilcilere teşekkür etti.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Sarıçam ilçesinde mahalle temsilcileriyle buluştu.
Kanlı, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, partisinin kadın mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.
Kadınların toplum içindeki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kanlı, çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.