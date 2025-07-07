MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan şehit askerler için taziye mesajı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kanlı, mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Acılarının büyük olduğunu belirten Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın hakları ödenemez. Tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla, minnetle eğiliyoruz, ruhları şad olsun, milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk milleti olarak anımız ve acımız bir, istikbalimiz aynı. Bu büyük acımızı da yine birlikte paylaşarak azaltacağız."