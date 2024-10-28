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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların bayramını kutladı ve milli birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Kanlı, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemini belirtti.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türk milletinin, saldırılara karşı omuz omuza verip Cumhuriyet'i kurmayı başardığını belirten Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşların kol gezdiği coğrafyamızda bugün daha ağır bedeller ödememek için tarihten ders alarak kardeşlik hukukumuza sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu şuurla ve 'önce ülkem ve milletim' şiarıyla siyaset üstü düşünmek, ihanet ve husumet cephesine karşı daima birlik içinde dimdik durmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak zorundayız."

Kanlı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel

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