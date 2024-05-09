MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan 31 Mart Seçimleri Değerlendirmesi
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında düzenlenen divan ve yönetim kurulu toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri değerlendirildi. Kanlı, sandıktan çıkan iradeye saygı duyduklarını belirterek, MHP olarak daha çok çalışacaklarını ve başaracaklarını ifade etti.
Mhp Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında divan ve yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.
Kanlı, parti binasındaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi.
Sandıktan çıkan iradeye saygı duyduklarını belirten Kanlı, "Şimdi biz önümüze bakıyoruz. Her şey gelip geçer; Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak daha çok çalışacağız ve başaracağız." diye konuştu.